في يومها العالمي.. ”الطعمية“ تسيطر على محرك البحث العالمي ”غوغل“ (صور)

احتفل محرك البحث العالمي ”غوغل”، اليوم الثلاثاء، بيوم الفلافل ”الطعمية“ العالمي الذي يوافق 18 يونيو/حزيران من كل عام، واستبدل أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص الطعمية وأيضًا ساندويتشات الفلافل.

وبعد دقائق من احتفال محرك البحث العالمي، تصدرت كلمة ”الطعمية“ محرك البحث العملاق ”غوغل“ في مصر والسعودية، يليها كلمة فلافل، حيث أصبح المصريون الأكثر بحثًا عن الطعمية في يومها العالمي.

وتعتبر وجبة الطعمية من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، ويتغير اسمها في بعض المحافظات حيث يطلق عليها أهل بعض المحافظات ”فلافل“، وتقوم مكوناتها الأساسية على الفول الذي يتم طحنه وعجنه بالخضراوات، ثم قليه في الزيت.

ويتمسك أغلب المصريين برواية أن أصل الفلافل أو الطعمية، تعود إلى أجدادهم قدماء المصريين ”الفراعنة“، وأنهم أصحاب السبق في هذه الوجبة ولقبوا أنفسهم بـ“ملوك الطعمية“، إلا أن بلاد الشام وخاصة سوريا يرفضون هذه الرواية ويعتبرونها غير حقيقية وأن وجبة الفلافل شامية خاصة ورثوها أبًا عن جد، وأيضًا يتمسك الفلسطينيون بأنها أكلتهم الأصيلة وأنهم أصحاب السبق فيها قبل المصريين والسوريين.

وتلك الوجبة التي يحتفل محرك البحث غوغل باليوم العالمي لها، لا تعد مهمة في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والسعودية والسودان واليمن وباقي البلاد العربية فقط، إلا أنها إحدى الوجبات الشهيرة في بعض البلاد الأوروبية وعلى رأسها اليونان.

وتعد الفلافل التي يقدمها المصريون مكوّنة من الفول المطحون والكزبرة الطازجة والتوابل، أما في الشام فيستبدلون الفول بالحمص المنقوع والمطحون.

وذهب بعض المؤرخين، إلى أن الأصل التاريخي للطعمية يعود لعصر الفراعنة، دون أن يحدد في أي سنة أو عصر، وتتميز مكوناتها الأساسية من الحمص والفول، بينما رأى آخرون أن أهل الإسكندرية أول من أطلقوا عليها اسم ”فلافل“، والذى يتجزأ إلى اسم “ فا-لا فل“ وهي كلمة قبطية تعني ”التي تحتوي على الكثير من الفول“، نظرًا لتكوّنها من الفول والحمص، ويشير البعض إلى أن اسم طعمية جاء من تصغير كلمة ”طعام“.

وتظل وجبة الطعمية من أرخص الوجبات الرئيسية في مصر، والتي تناسب جميع فئات الشعب، كما أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات ذات القيمة الغذائية العالية للجسم، حيث تساعد على الشبع لفترات طويلة لما تحتويه الوجبة من بروتينات عالية، كما تحتوي على كاربوهيدرات تعطي طاقة للجسم.

وبحسب أساتذة تغذية، فإن الفلافل تحتوي على عنصر الحديد المهم لبناء العظام، فضلًا عن الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي. وأيضًا على حسب بعض الإضافات التي توضع على وجبة الفلافل سواء كان البيض أو الحمص أو الكزبرة الخضراء أو البصل والثوم.