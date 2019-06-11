أعلنت شركة ”غوغل“ الأمريكية، الثلاثاء، أنها تخطط لإنتاج هواتف ذكية تبلغ قيمتها 20 دولارًا، استجابة لدعوة الأمم المتحدة بالمساهمة في نشر التكنولوجيا الرقمية بالمناطق النائية في العالم.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية للأنباء، عن نائب رئيس الشركة فينت سيرف، قوله إن تقليص الفوارق الرقمية بين مناطق العالم المختلفة، ستكون له تكلفة عالية.

وأضاف سيرف أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون تخفيض الثمن، وأن الهاتف المخطط إنتاجه سيمكن من ربط الناس بشبكة الإنترنت، في تلك المناطق.

وأوضح أن مشكلة الاتصال بالإنترنت لا توجد فقط في أفريقيا، بل حتى في الولايات المتحدة، التي يواجه 15 % من سكانها، المشكلة ذاتها.

وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة أخيرًا، سيتمكن كل فرد بالغ في العالم، من الاتصال بالشبكة الرقمية والتمتع بخدمات إنترنت جيدة بحلول 2030.

ودعا التقرير ذاته إلى الحذر من مشاكل التعدي على الخصوصية، والمحتويات غير المرغوبة، التي تصاحب تطور التكنولوجيا الرقمية.