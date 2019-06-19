آبل تستعد لطرح آيفون 12 بتكنولوجيا عالية (صور)

أكد محلل موثوق فيه الشائعات التي تنبأت بتطوير جهاز آيفون 12 مزودًا بتكنولوجيا الجيل الخامس، واستعداد الشركة لطرحه في الأسواق عام 2020.

وكشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن المحلل مينغ تشي كو، الذي تحققت غالبية توقعاته السابقة فيما يخص شركة آبل، أكد أن الشركة تستعد لإطلاق جهازي آيفون جديدين يدعمان تكنولوجيا الجيل الخامس.

ويعتقد أن الجهاز الأول سيزود بشاشة OLED عالية الجودة بحجم 5.5 بوصة، بينما سيتميز الآخر بشاشة أكبر يبلغ حجمها 6.7 بوصة من نفس النوع.

وتوقع المحلل أن هذين الهاتفين سيدعمان شبكة الجيل الخامس 5G فائقة السرعة، وأن آبل ستطرحه في الأسواق عام 2020، مشيرًا إلى أن جميع هواتف آيفون الجديدة التي ستأتي بعد 2021 ستدعم شبكة الجيل الخامس أيضًا.

كما تنبأ مينغ بإصدار آخر بمستوى أدنى بشاشة OLED 6.1 بوصة في نفس الوقت، ولكنه لن يدعم شبكات الجيل الخامس.

ورجح المحلل أن آبل ستطلق أجهزة مودم تدعم شبكات الجيل الخامس بين عامي 2022 و2023، حيث أنهت شركة آبل مؤخرًا معركة قانونية استمرت لعدة سنوات مع أكبر شركة لإنتاج شرائح الجيل الخامس في العالم، والتي أعاقت آبل عن إنتاج أجهزة تدعم الشبكات السريعة التي من شأنها أن تمكن المستخدم من تحميل أفلام عالية الجودة خلال ثوان.

كما أشار خبراء آخرون في السابق إلى أن آيفون 12 سيتميز بنظام كاميرا ثلاثي معقد، وماسح بصمة خفي وشاشة خالية من النتوء.