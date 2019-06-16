تعرف إلى أبرز التغييرات المرتقبة بهواتف ”آيفون 2019“

استبعد المحللون في بنك ”Mizuho Securities“ الياباني أن تطرأ تحديثات جوهرية على أجهزة آيفون 2019، لكنها ستحصل على القليل من التحديثات الإضافية.

وأوضح المحللون أن آيفون 2019 لن يأتي بأي ميزات جديدة سوى تحديث الكاميرات، وفقًا لصحيفة ”إنديان إكسبريس“.

وتعتزم أبل إطلاق 3 هواتف آيفون هذا العام، طرازان منهما بشاشة أوليد وآخر بشاشة LCD، فيما يقول المحللون إن خلفاء آيفون ”XS“ و“XS Max ”و“XR“، ستبدو شبيهة إلى حد كبير بتلك الموجودة حاليًا، ما يعني أن حجم الشاشة ودقة الوضوح ستكون متطابقة مع تشكيلة آيفون 2018، وستختفي ميزة 3D Touch، وقد يتم تقديم تغييرات طفيفة على حجم حواف الشاشة.

ووفق التوقعات فإن الجهاز لن يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد، ولكن يتوقع المحللون أن تحتوي طرازات أوليد على إعداد كاميرا ثلاثية وأن يحتوي خليفة آيفون XR على كاميرا خلفية مزدوجة.

كما سيحصل المعالج على تحديث بسيطة أيضًا، ولكن لا يتوقع المحللون أن يدعم آيفون 2019 تقنية الجيل الخامس 5G.

ومن المتوقع إطلاق أجهزة آيفون الجديدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث ستعمل بنظام التشغيل iOS 13.