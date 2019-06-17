تقنية جديدة تحمي الهواتف من السرقة

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تطور شركة ”إيريكسون“ تكنولوجيا جديدة تهدف لتمكين الهواتف الذكية من حماية نفسها من اللصوص. وتعمل الشركة على تزويد هواتفها بحساسات متطورة، تستطيع رصد اللصوص وتفعيل وضع حماية ذاتية. وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، سيعمل وضع الحماية على هز الهاتف بسرعة مما يصعب على اللص التمسك بحواف الهاتف. وقدمت شركة الهواتف السويدية العملاقة، براءة اختراع الميزة…