تقنية جديدة تحمي الهواتف من السرقة

تطور شركة ”إيريكسون“ تكنولوجيا جديدة تهدف لتمكين الهواتف الذكية من حماية نفسها من اللصوص.
وتعمل الشركة على تزويد هواتفها بحساسات متطورة، تستطيع رصد اللصوص وتفعيل وضع حماية ذاتية.
وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، سيعمل وضع الحماية على هز الهاتف بسرعة مما يصعب على اللص التمسك بحواف الهاتف.
وقدمت شركة الهواتف السويدية العملاقة، براءة اختراع الميزة الجديدة المسماة ”الاحتكاك التكيفي“، وذكرت أنه عند تفعيل هذا الوضع سيكون من الصعب على اللص السيطرة على الجهاز والتقاطه بخفة“.
وتعتمد التكنولوجيا على رصد أجهزة الاستشعار المدمجة في الجهاز لطريقة التقاطه، حيث يكون من السهل على المستخدم التقاط الجهاز مستخدمًا راحة اليد، بينما يعجز اللص عن التمسك بالهاتف إذا التقطه من جيب المستخدم بأطراف أصابعه.