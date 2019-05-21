السعودية تطلق أول تطبيق على الهواتف الذكية يقدم فتاوى دينية لكبار علمائها

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، -الجهة الوحيدة المخولة رسميًّا بإصدار الفتاوى الدينية في السعودية- إطلاق أول تطبيق افتراضي لها على الهواتف الذكية لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها.

وقالت المؤسسة الدينية الرسمية، في بيان، إنها دشنت تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية، والذي يحمل اسم (اسألني ASK ME).

دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية

المشرف على مكتب سماحة المفتي العام

معالي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد

صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة

تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية :

"اسألني ASK ME"

واطلع على كيفية العمل على التطبيق

وجهاز التحكم.

????????لتحميلhttps://t.co/clPAQQiLuh pic.twitter.com/zJ8T9ri1Hl — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) May 20, 2019

وذكر نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية في الرئاسة، الشيخ فهد العواد، أن التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الرئاسة وبأيدٍ سعودية، و“يستقي جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.

وتقصر السعودية إصدار الفتاوى الدينية على أعضاء الرئاسة العامة بمن فيهم مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ودعاة سعوديون بارزون آخرون بينهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالله المطلق.

وتأخذ كثير من دول العالم الإسلامي بجزء من فتاوى الرئاسة العامة للفتوى بالنظر لمكانة المملكة الروحية لدى مسلمي العالم الذين يتخذون من الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبلة لصلاتهم منذ انطلاق الرسالة الإسلامية من تلك البقعة الجغرافية قبل أكثر من 14 قرنًا.