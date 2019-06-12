”سوني“ تحضر Xperia جديدًا مع 6 كاميرات (صورة)

تعكف شركة ”سوني“ على تطوير هاتف جديد مزود بـ6 كاميرات خلفية، لمنح المستخدم تجربة تصوير جديدة ”لا مثيل لها“.

وبحسب صحيفة ”إنديا إكسبريس“ الهندية، فإن شركة ”سوني“ قررت السيطرة على سوق الهواتف الذكية بتطوير هاتف مزود بـ6 كاميرات خلفية.

وكشف مصدر من داخل الشركة أن ”سوني“ تعمل حاليًا على تطوير هاتف ”Xperia“ ذكي جديد، مزود بـ6 كاميرات خلفية، وكاميرتين أماميتين.

ونشرت صورة لهاتف بـ6 كاميرات وفلاش LED، ولكنها ليست صورة هاتف Xperia الجديد، بل مجرد صورة لتوضيح فكرة التصميم الجديد، إذ لا يزال هاتف Xperia المعني في مرحلة التطوير، لذا لا توجد معلومات تتعلق بتصميمه ومواصفاته.

ويشير الخبراء إلى أنه من المرجح أن يُزود الجهاز بمعالج متطور مثل ”Qualcomm Snapdragon 855“ أو معالج ”5G“.

وبتلك المميزات فإن شركة ”سوني“ ستنافس شركة ”نوكيا“ حيث يتميز هاتفها ”Nokia 9 PureView“ بوجود 5 كاميرات خلفية ومستشعرات تصوير.

أصبحت كل الهواتف الذكية تقريبًا مزودة بكاميرتين خلفيتين أو أكثر، إذ يساعد وجود عدة كاميرات على التركيز على خواص مثل استشعار العمق، والصور العريضة، والتكبير وغيرها من المزايا الحديثة.