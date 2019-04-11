”سوني“ تعلن عن ميزة جديدة في ”بلايستيشن 4“

أعلنت شركة ”سوني“ عن ميزة جديدة لطالما طلبها مستخدمو منصتها للألعاب ”بلايستيشن 4”، وهي إمكانية تغيير اسم حساباتهم على شبكتها الإلكترونية للعب ”PSN ID“.

وقالت الشركة إن ”مستخدمي منصتها الأحدث للألعاب بإمكانهم الآن تعديل اسم حساباتهم الشخصية على منصتها الإلكترونية مرة واحدة فقط بشكل مجاني، ولكن أي تغيير إضافي سيكون بمقابل قيمته 10 دولارات“.

وأشارت ”سوني“ إلى أنها تأكدت أن الغالبية العظمى من ألعابها متوافقة مع سياسة تغيير اسم حساب اللاعب.

لكنها نوهت إلى أن ”هناك بعض الألعاب إذا قمت بتغيير اسم حسابك سيتسبب ذلك في خسارة التقدم الذي وصلت إليه داخل تلك الألعاب، كما أنك قد تفقد العناصر التي تمتلكها على حسابك الخاص داخل اللعبة، مثل: الأسلحة، والعملات الافتراضية، وكذلك ترتيبك على قائمة لاعبي اللعبة، وبين أصدقائك داخلها“.

ولفتت الشركة إلى أن الميزة الجديدة متاحة فقط لمستخدمي ”بلايستيشن 4“ فقط، أما اللاعبون من مستخدمي ”بلايستيشن 3″ و“PS Vita“ فسيظلون أسرى أسماء حساباتهم التي سجلوا بها حساباتهم أول مرة عند إنشائها.