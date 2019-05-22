بعد قرار غوغل.. أصحاب هواتف هواوي في بريطانيا يسارعون لبيعها

يتدافع البريطانيون لبيع هواتف هواوي الخاصة بهم في أعقاب أنباء بأن ”غوغل“ ستحظر تحديثات نظام أندرويد عن هواتف هواوي.

واتخذت ”غوغل“ هذه الخطوة لتتوافق مع قرار الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية بالقائمة السوداء كجزء من حرب تجارية مستمرة بين البلدين، حسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وقال موقع ”musicMagpie“ التقني، الذي يحصل على آلاف الأجهزة المطلوب استبدالها بأخرى يوميًا، إنه شهد زيادة في طلبات استبدال أجهزة هواوي بنسبة 154% أمس.

وبلغت عمليات التبادل ذروتها في الساعة 1 ظهر أمس، عندما كان لدى الموقع عدد كبير من أجهزة هواوي مقارنة بأي ماركة هواتف أخرى.

وكان هاتف ”هواوي P20“ ثالث أكبر هاتف يتم تبادله على مدار اليوم في الموقع التقني، وكان متقدمًا على الأجهزة الشهيرة مثل سامسونغ S8 وآيفون 6 وآيفون 7.

وكان هاتف ”هواوي Mate Pro“ أيضًا ضمن أعلى10 هواتف مطلوب استبدالها في هذا اليوم.

وقال ليام هاولي، مدير إدارة التسويق في ”musicMagpie“: ”يستعد مستخدمو هواوي لتغيير محتمل لأجهزتهم في حالة فرض المزيد من القيود على الشركة المصنعة للهواتف الصينية“.

وأضاف: ”بالنظر إلى معدل انخفاض قيمة هواوي بشكل عام فإن أجهزة أندرويد تنخفض بشكل أسرع من أجهزة أبل، ولكن في غضون فترة عام انخفضت قيمة هاتف P20 بنسبة كبيرة بلغت 81%، بينما انخفضت قيمة هاتف P30 الذي تم إصداره الشهر الماضي فقط بنسبة 46 %بالفعل“.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية ليلة أمس عن فترة سماح لمدة 90 يومًا لشركة هواوي لمنح المشغلين وقتًا لإجراء الترتيبات اللازمة قبل سريان الحظر.