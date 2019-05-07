”سامسونغ“ تزود ”نوت 10“ ببطارية قادرة على الشحن بأقل من 30 دقيقة

كشف المدون التقني Ice Universe عن ميزة جديدة قادمة لهاتف ”سامسونغ غلاكسي نوت 10“ المقبل والتي تتمثل في تقنية شحن سريع تفوق تقنية 25 واط.

وأشار إلى أن ”سامسونغ“ ستزود هاتفها العملاق الجديد بتقنية تتيح شحن بطارية هاتفها بسرعة هائلة، ستتفوق بها على ميزة الشحن فائق السرعة Super Fast Charging بقدرة 50 واط والتي قدمتها لهواتفها سابقًا والمتماثلة مع تقنيات من منافسيها مثل SuperVOOC من ”أوبو“ والتي تسمح بشحن بطارية هاتف بشكل كامل خلال 35 دقيقة فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن تقدم ”سامسونغ“ 3 إصدارات من ”النوت 10″، بحيث يكون الإصدار العملاق ”البلس“ ببطارية ضخمة قد تتجاوز 4500 مللي أمبير.

وأكد المدون، المعروف بمعلوماته الدقيقة، أن الشركة لن تقبل تقنية شحن بطارية إصدارها ”نوت 10“ عن ”50 واط“، خاصة أن الهاتف الجديد سيأتي محملاً بعدد ضخم من المزايا، ما سيجعل بطاريته تنفذ سريعًا، وبالتالي الشحن بسرعة فائقة سيساعد المستخدمين على الاستمتاع بتجربة أكثر عملية مع الهاتف.