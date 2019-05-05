صورة للهاتف ”Honor 20 Pro“ القادم تكشف عن وجود ثقب بالشاشة

في صورة جديدة تم نشرها لهاتف ”Honor 20 Pro“ الذي تعتزم العلامة التجارية ”Honor“ التابعة لشركة هواوي إصداره في 21 مايو الحالي، تم الكشف عن وجود ثقب للكاميرا الأمامية في شاشة الهاتف، محاط بأجزاء من الشاشة وليس في أعلاها، وفقا لما نشره موقع “ indianexpress“.

ومن المقرر إطلاق الهاتف بإصداريه ”Honor 20 Pro“ و ”Honor 20″، هذا الشهر في لندن، لكن إصدار ”Honor 20 Pro“، هو ما تم الكشف عن مواصفاته من خلال صور تم تسريبها قبل ذلك.

وكشفت تقارير ”Trust Reviews“ عن الصورة التي تزعم تلقيها من داخل شركة ”Honor“، والتي تظهر وجود مكان الكاميرا الأمامية للهاتف داخل الشاشة كجزء منها، إضافة إلى كشفها عن أحد الألوان الذي سيظهر بها الهاتف وهو اللون الأزرق.

وكشفت صور سابقة تم تسريبها للهاتف المنتظر عن إعدادات الكاميرا الخلفية الرباعية ذات التصميم الرأسي، وظهر بالصورة إصدار الهاتف بالألوان الأبيض المتدرج والأخضر والأسود.

ومن المتوقع أن يأتي ”Honor 20 Pro“ بشاشة 6.6 بوصة OLED ومعالج ”Kirin 980″، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت / 8 غيغابايت، إضافة إلى احتواء الكاميرا الرئيسية على مستشعر ”Sony IMX600“ بدقة 40 ميغابكسل.

وستتضمن كامير الجهاز أيضا مستشعرا من طراز المنظار مع قدرة تقريب 5x، إضافة إلى عدسة ToF ثلاثية الأبعاد وعدسة واسعة الزاوية، أما إصدار ”Honor 20“ سيأتي بقدرة تقريب بصري 3x فقط.