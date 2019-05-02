هواوي تطلق أول تلفزيون 5G نهاية العام الجاري

كشف تقرير جديد نشره موقع ”نيكاي آشيان ريفيو“، أن شركة هواوي تعمل حاليًا على تطوير جهاز تلفزيون جديد ستطلقه نهاية العام الجاري، يعتمد على تقنية الجيل الخامس من شبكات الموبايل 5G وسيكون بتقنية عرض متطورة 8K، ليكون هو الأول من نوعه في العالم الذي يستخدم الـ 5G.

وأوضح التقرير، أن التلفزيون القادم من هواوي سيتمكن من التعامل مع المحتوى المميز عالي الدقة، والذي يحتاج إلى عمليات معالجة معقدة، مثل المحتوى المصور بكاميرات 360 درجة والمخصصة لنظارات الـVR، وذلك يحتاج إلى قوة معالجة عملاقة غير متوفرة في التلفزيونات المتواجدة حاليًا بالأسواق.

وتسعى الكثير من الشركات مثل سامسونغ وسوني إلى دخول عالم تلفزيونات 8K، والتي تقدم جودة عرض أكبر بأربع مرات من تلفزيونات 4K، على الرغم من عدم توافر المحتوى الذي يتوافق للعمل بتلك التقنية، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الأدوات التي يحتاج إنتاج هذا المحتوى إليها.

وتعتبر شركة هواوي وذراعها في مجال الشرائح الإلكترونية HiSilicon من أكبر موارد شرائح التلفزيونات في العالم، حيث تحتل المركز الثاني، وبدخولها إلى مجال الجيل الخامس في البث التلفزيوني ستضع خطوة جديدة في طريقها نحو ريادتها لتحقيق تطبيقات 5G على أرض الواقع.