عبر ”الأذن“.. براءة اختراع تكشف خاصية أمان جديدة في آيفون

حصلت شركة ”أبل“ على براءة اختراع لنظام أمني جديد، من شأنه أن يمكّن المستخدمين من فتح قفل الهاتف بوضع إصبعهم أو أذنهم أو وجنتهم على أي مكان في الشاشة.

ومن المتوقع أن يظهر النظام الأمني الجديد في آيفون بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم تقديم براءة اختراع النظام الجديد تحت عنوان ”أساليب التصوير الحيوي لأسطح المدخلات“ في سبتمبر/أيلول 2016، ولكن تم اكتشافها يوم الثلاثاء الماضي.

وتصف براءة الاختراع نظامًا جديدًا يتضمن وضع قارئ بصمات الأصابع في الشاشة الأمامية.

وبوضع المستخدم إصبعه على الشاشة، سيتمكن من فتح آيفون ودفع الفواتير وإدخال كلمات المرور.

وتشير براءة الاختراع إلى أن شركة ”أبل“ تعمل على تطوير أجهزة استشعار يمكنها التعرف على بصمة أذن ووجنة المستخدم لفتح الهاتف.

ويختلف هذا النظام الجديد عن نظام Touch ID التقليدي، الذي أطلقته أبل لأول مرة في ”أيفون إس 5″، والذي يعمل عن طريق وضع قارئ بصمات الأصابع أسفل زر القائمة الرئيسية.

إلا أن النظام الجديد سيمكن المستخدم من فتح الهاتف عن طريق لمس أي مكان على الشاشة.