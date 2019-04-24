خطأ في تصميم ”غلاكسي فولد“ يقف وراء مشكلة شاشته‎

قام فريق ”iFixit“ بعمليته المعتادة بفك جهاز سامسونغ الجديد غلاكسي فولد، وتوصل إلى وجود مشكلات من حيث تصميم الجهاز نفسه، مما تسبب في المشكلات الخاصة بالشاشة التي انتشرت مؤخرًا بمجرد وصول الجهاز لأيدي المراجعين ووسائل الإعلام.

وأشار الفريق إلى أن المشكلات تتمثل في النحافة الزائدة عن الحد لحواف الجهاز، مما تتسبب في تعريض الشاشة للكسر بسهولة مع الاستخدام اليومي للجهاز، فرغم ضخامة حجم الشاشة، إلا أنه ضعيف وصلابته تعتبر سهلة الكسر.

وأكد الفريق في مراجعته بعد إتمام عملية الفك أن الهاتف يأتي مفتوحًا بالكامل، ولكن في أول مرة يتم فيها طي الجهاز سيشعر المستخدم بأن الشاشة قد بدأت في الإصابة ببعض الثنايا في منطقة الوسط من الشاشة جراء الطي.

وانتقد الفريق تصميم الجهاز من حيث وجود فراغات كبيرة بين المفصلات التي تربط جزأي الشاشة العملاقة، مما يسهل عملية نفاذ الأتربة إلى داخل الجهاز، ويتسبب في تلف الشاشة أو أحد المكونات الداخلية للهاتف.