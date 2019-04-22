بعد فضيحة الشاشة.. سامسونغ تؤجل إطلاق ”غالاكسي فولد“

قال مسؤول في سامسونغ إلكترونيكس، اليوم الاثنين، إن شركة صناعة الهواتف الذكية أرجأت مناسبات إعلامية لهاتفها ”غلاكسي فولد“ كانت مقررة هذا الأسبوع في هونغ كونغ وشنغهاي، وذلك بعد أيام من حديث مراجعين للهاتف القابل للطي عن عينات معيبة.

ولم يوضح المسؤول الأسباب ولم يذكر موعدًا جديدًا.

وبدلًا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 نيسان/ أبريل، بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسورًا وانتفاخات ووميضًا في الشاشات بعد استخدام العينات التي أعطيت لهم ليوم واحد فقط.

وقالت سامسونغ إنها تلقت تقارير ”قليلة“ عن أضرار لحقت بشاشات عينات الهاتف البالغ سعره 1980 دولارًا، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات غلاكسي نوت 7 في الأفق بعد مرور ثلاث سنوات عليها، إذ سحبته الشركة من المنافذ في نهاية المطاف، وهو ما كلفها الكثير.

وقال مسؤول سامسونغ، إن الشركة تحقق بعناية في التقارير كما سبق أن أعلنت، ورفض التعليق عما إذا كان هناك تغيير في موعد الطرح بالولايات المتحدة.

وتخطط الشركة لبدء مبيعات كوريا الجنوبية وأوروبا في أيار/ مايو، في حين لم تكشف بعد عن موعد بدء مبيعات الصين.