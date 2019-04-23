”لينوفو“ تطلق هاتف ”Z6 برو“ وتكشف عن أهم المواصفات (صورة)

كشفت شركة ”لينوفو“ عن معظم المواصفات الرئيسية لجهازها الرائد ”لينوفو Z6 برو“ قبل إطلاقه رسميًا.

وبحسب تقارير الشركة، سيأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية وتكون فيه الكاميرا الرئيسية 48 ميغابكسل.

ووفقًا لصحيفة ”إنديان اكسبريس“ فإن حجز الهاتف مفتوح على موقع الشركة في الصين، وسيتم إطلاقه رسميًا اليوم الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بكين.

وبالنسبة للمواصفات التي نشرت على موقع Weibo سيتم تشغيل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراغون 855 الرائد.

وسيحتوي على شاشة بحجم 6.39 بوصة مع ”نوتش قطرة ماء“ للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل، وسيأتي أيضًا بماسح لبصمات الأصابع وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت رام وسعة تخزين 512 غيغابايت.

وأكدت شركة ”لينوفو“ أن مستشعر الكاميرا الرئيسية سيكون بدقة 48 ميغابكسل، وستكون مستشعرات الكاميرات الثلاثة الأخرى بدقة 16 و8 و2 ميغابكسل، وسيدعم الهاتف أيضًا ميزة Hyper Vide، وستكون إحدى الكاميرات بزاوية واسعة 125 درجة.

ووعدت الشركة بالتقاط مشاهد متألقة ليلاً من خلال الكاميرا الجديدة التي يحتويها الهاتف ولذلك من المحتمل أن يكون هناك وضع التصوير الليلي Night mode في تطبيق الكاميرا والذي أصبح شائعًا في معظم الهواتف.

ويبدو أيضًا أن إحدى كاميرات الهاتف ستكون من نوع (ToF)، وسيحتوي الهاتف على تقنية التركيز PDAF.

ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G، وستكون بطارية الهاتف سعة 4000 ملي أمبير مع نظام التبريد السائل أيضًا، وليس من الواضح ما إذا كان الهاتف سيدعم الشحن السريع.