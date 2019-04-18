”واتساب“ يجهز خاصية جديدة تغضب مستخدمي ”أندرويد“

يعمل ”واتساب“ على إعداد خاصية جديدة لتطبيق الدردشة الذي يتمتع بشعبية كبيرة، ولكن يبدو أنها ستكون أخبارًا سيئة لمستخدمي أجهزة أندرويد، بحسب صحيفة ”اكسبريس“ البريطانية.

ويعد واتساب تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، حيث يستخدم أكثر من 1.5 مليار شخص هذه الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك كل شهر.

وقدم واتساب العام الماضي، عددًا من الميزات الجديدة مثل الملصقات، بالإضافة إلى الاتصال المرئي الجماعي.

ولكن على الرغم من الترحيب بهذه الإضافات، فقد ظهر أن واتساب يعمل الآن على إضافة ميزة جديدة قد لا تُسعد المستخدمين.

وأورد حساب WABetaInfo الموثوق به، أن واتساب يعمل على إعداد ميزة مصادقة جديدة.

ولكن هذه الميزة القادمة سيكون بها عيب، وهو أنها سوف تمنعك من أخذ لقطات شاشة لمحادثاتك الخاصة.

وقال حساب WABetaInfo : ”عندما تتم إتاحة ميزة المصادقة وتمكينها ستمنعك من أخذ لقطات شاشة لمحادثاتك“.

وعبرعدد من مستخدمي واتساب عن عدم رضاهم بهذه الميزة القادمة.

وكتب أحد المستخدمين:“إذا قمت بتوثيق هويتي باستخدام بصمة الإصبع، فلماذا يتم منع أخذ لقطات شاشة المحادثة؟“، وقال آخر: ”آمل أن يزيلوا هذه الميزة قبل تمكينها“.

وكتب مستخدم ثالث: ”لماذا يركز واتساب على هذا النوع من التحديثات السيئة، يجب التركيز على ميزة الوضع المظلم“.