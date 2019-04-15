مجموعة نشر سعودية تطلق نسخة تركية من صحيفة إندبندنت البريطانية

أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، يوم الإثنين، نسخة إلكترونية باللغة التركية من صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية العريقة، لتعزز المجموعة الإعلامية من وجودها في السوق التركية.

وأعلن الكاتب والصحفي التركي، محمد زاهد غول، إطلاق النسخة التركية الجديدة، وتعيينه رئيسًا للتحرير.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ الصادرة عن المجموعة ذاتها، إن النسخة التركية جزء من مشروع القائمين على المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لإطلاق مواقع الـ ”إندبندنت“ باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية.

وأطلقت المجموعة بالفعل في كانون الثاني/يناير الماضي، نسخة إلكترونية عربية من ”إندبندنت“، وعينت الكاتب والصحفي السعودي عضوان الأحمري رئيسًا لتحريرها.

ويقع مقر إدارة ”إندبندنت تركية“ في مدينة إسطنبول، وبدأ الموقع الإلكتروني بنشر الأخبار والتقارير بجانب إطلاق منصات له في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المجموعة قد أطلقت قبل نحو عامين، نسخة تركية من صحيفة ”الشرق الأوسط“ التابعة لها، في خطوة لتعزيز وجودها في سوق الإعلام التركي والوصول للقراء الأتراك.

ووقعت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، العام الماضي، عقد إطلاق صحيفة الـ ”إندبندنت“ البريطانية الرقمية بأربع لغات يتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولدى تركيا عدة صحف ومواقع إلكترونية ومحطات تلفزة فضائية تنشر وتبث باللغة العربية.