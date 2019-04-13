تسريبات عن مواصفات ”غلاكسي A80“ الجديد وسعره

يحتوي أحدث هواتف سامسونغ الذكية، غلاكسي A80، على نظام كاميرا خلفية دوار ينبثق أعلى الشاشة، وينقلب ليصبح أيضًا كاميرا أمامية.

ولا يحتوي الجهاز الجديد، وهو أحدث هاتف متوسط الفئة للشركة، على كاميرا مدمجة في الجزء الأمامي، وبدلًا من ذلك تم تخصيص الجزء الأمامي من الهاتف بأكمله لما تسميه الشركة إصدارًا جديدًا من شاشتها Infinity.

ويأتي هذا الجهاز عقب إعلان ”سامسونغ“ عن أول هاتف لها قابل للطي، غلاكسي فولد Galaxy Fold، إلى جانب هاتفها الرائد غلاكسي S10 + في وقت سابق من هذا العام.

وقالت سامسونغ، إن غلاكسي A80، الذي سيتم طرحه للبيع في نهاية مايو، يحتوي على شاشة سوبر أموليد مقاس 6.7 بوصة وسيدعم الشحن ”بسرعة فائقة“.

ولا توجد أية معلومات عن سعر الهاتف الذكي، ولكن ألمحت سامسونغ إلى أن سعره سيبلغ حوالي 649 يورو عند إطلاقه في 29 مايو، بحسب صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

وقال رو بهيخا، خبير الهواتف في موقع uSwitch.com، إن التصميم الفريد للجهاز غلاكسي A80 وكاميراه يمكن أن يكونا ”الترياق“ للامبالاة الكبيرة لدى مستخدمي الهواتف الذكية.

وأضاف:“لقد نجحت شركة سامسونغ بتخطي الحدود حتى الآن هذا العام مع إطلاق غلاكسي فولد وغلاكسي S10 5G، حيث سعت إلى مواجهة تراجع مبيعات هواتفها الذكية“.

وتابع:“ورغم التقنية المثيرة للإعجاب المتضمنة في هذه الأجهزة إلا أن أسعارها الحادة لم تقنع عددًا كبيرًا من المستهلكين بالتخلي عن أموالهم مع استمرار هذه الصناعة في النضال مع اللامبالاة بالهواتف الذكية“.

وتأمل الشركة أن تكون أجهزتها متوسطة الفئة وعالية الجودة، والتي توفر ببساطة ما يريده الناس ويحتاجونه على أساس يومي ”بديلًا ناجعًا لأجهزتها الرائدة من الفئة الممتازة.“