”سامسونغ“ تعالج مشكلة مزعجة للمستخدمين في ”غلاكسي S10“

يعتبر هاتف غلاكسي S10، والذي تم إطلاقه الشهر الماضي، واحدًا من أفضل الهواتف الموجودة، ويحتوي على مجموعة من الميزات منها كاميرا خلفية ثلاثية وشاشة أكبر ومعالج أسرع، والقدرة على إعادة شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

وكل هذا يجعل من الصعب التغلب على S10، ولكن هناك ميزة واحدة مزعجة على هذا الهاتف الذكي الجديد يصعب تجاهلها.

فقد تخلت ”سامسونغ“، عن الحواف وأخذت الشاشة إلى أطراف الهاتف بهدف حصول المستخدمين على أفضل تجربة مشاهدة.

ومن الواضح، أنه لا يوجد شيء خاطئ في هذا القرار؛ لكنه جعل شركة التكنولوجيا الكورية في مشكلة تتعلق بمكان وضع الكاميرا الأمامية.

وقررت ”سامسونغ“ عدم احتواء شاشة ”S10“ على نوتش وحصول الجهاز على كاميرا داخل ثقب في الشاشة، إلا أن هذا التصميم خلق انقسامًا في الرأي والقول إن ”الشيء الوحيد الذي يؤثر قليلًا على ما تشاهده هو تصميم الكاميرا الأمامية“.

ويبدو أن ”سامسونغ“ أدركت، أن هذه الكاميرا مزعجة إلى حد ما، لذلك قدمت حلًا أكثر إبداعًا ظهر في هاتفها الجديد غلاكسي A80، ويأتي الجهاز الجديد، غلاكسي A80، الذي سيبدأ طرحه للبيع الشهر المقبل، بكاميرا منبثقة تظهر من أعلى الهاتف.

وهذا يعني أن شاشة الجهاز مقاس 6.7 بوصة خالية تمامًا الآن من أي كاميرات وتوفر تجربة مشاهدة كاملة تمامًا، ولجعل الأمور أفضل لعشاق التقاط الصور الشخصية، تدور الكاميرا الخلفية الثلاثية فعليًا عندما تنبثق بحيث تحصل على المستوى نفسه من التصوير في الأمام والخلف.

ويحتوي الجهاز على إعداد كاميرا ثلاثية به عدسة لعمق الميدان ثلاثية الأبعاد، وعدسة ثانية فائقة الاتساع وثالثة بدقة 48 ميغابكسل، مما يوفر مجالًا كافيًا لالتقاط الصور.