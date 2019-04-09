”غلاكسي نوت 10“.. 4 إصدارات جديدة بميزات مختلفة

كشف تقرير جديد نشره موقع ”سام موبايل“، عن خطة جديدة تحاول شركة ”سامسونغ“ تحقيقها، مع عائلة هواتفها المقبلة ”غلاكسي نوت 10″، التي ستكون معتمدة على إطلاق 4 إصدارات من هاتفها المنتظر.

وأشار التقرير إلى أن ”إصدارين من الإصدارات الأربع سيحملان شاشات بقياسات 6.26 بوصة و6.75 بوصة، والأول سيحمل كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بينما الثاني سيحمل أربع عدسات لكاميرته الخلفية، بينما الإصداران الآخران سيحملان ميزة رئيسة وهي تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G“.

لكن التقرير لم يكشف أي تفاصيل حول سعة بطارية الإصدارات المختلفة، لكن من المتوقع أن تكون إصدارات الـ5G تحمل بطاريات أكبر من نظائرهما.

يذكر أن تقريرًا صدر خلال الأيام الماضية كان قد أكد إصدار مصغر من ”النوت 10“ هذا العام بحيث يحمل شاشة أصغر حجمًا عن المعتاد، وهذه تعتبر المرة الأولى التي تفكر فيها سامسونغ في التخلي عن ميزة هواتف النوت الرئيسة، وهي حجم الشاشة الكبير.