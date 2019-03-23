بهاتفها ”P30 Pro“.. هواوي تكشف عن خاصية للتكبير بدرجة 10 مرات (فيديو)

كشفت شركة هواوي من خلال مقطع فيديو ترويجي بخصوص هواتفها الذكية P30 و P30 Pro، عن تقنية التكبير الهجين لأول مرة لدرجة 10 مرات في هاتف هواوي P30 Pro القادم.

ويشير الفيديو إلى أن P30 Pro سيتيح للمستخدم إمكانية التكبير والتصغير حتى أثناء تصوير مقاطع الفيديو، وستطلق الشركة هواتفها الجديدة في 26 من شهر آذار/مارس في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقًا لتسريبات سابقة، سيأتي P30 Pro بإعداد كاميرا رباعية، ويتألف من كاميرا أساسية 40 ميجابكسل مقترنة بكاميرا ذات زاوية واسعة 20 ميجابكسل وكاميرا تكبير بصري 8 ميجابكسل وكاميرا (ToF).

وسيأتي هاتف هواوي P30 بإعداد كاميرا ثلاثية بالخلف مع تكبير هجين 5 مرات، وسيتكون من كاميرا أساسية 40 ميجابيكسل مقترنة بكاميرا ذات زاوية واسعة 20 ميجابكسل وكاميرا تكبير 8 ميجابكسل، وسيأتي كل من P30 و P30 Pro بكاميرات من إنتاج شركة لايكا.

وذكرت الشركة في وقت سابق، أن سلسلة P30 القادمة من الهواتف الذكية ستحتوي على مزيج من البرامج والمكونات لتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة.

ووفقًا لقائمة تم تسريبها مؤخرًا سيأتي P30 Pro مزودًا بشاحن لاسلكي بسعر 60 يورو وسماعة Sonos One لاسلكية بسعر 230 يورو. وتبلغ تكلفة الجهاز بالكامل 1024 يورو.