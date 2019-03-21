تسريب يكشف عيبًا خطيرًا في شاشة هاتف غلاكسي فولد (فيديو)

كشف فيديو مسرب على ”يوتيوب“ عن عيب خطير في هاتف غلاكسي القابل للطي، وهو وجود خطوط أو تجاعيد أسفل الشاشة نتيجة الطي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أجرت شركة Samsung اختبارات التحمل، على هاتف Fold Galaxy القابل للطي قبل إعلان انطلاقه، لكن بعد طيّه أكثر من مرة، ظهر على شاشته عيب خطير وهو وجود خطوط جراء الثني، على الشاشة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة غلاكسي عن موعد انطلاق هاتفها الجديد، بسعر 1980 دولارًا؛ ما يجعله ضمن الفئة الفاخرة من الهواتف الذكية، وكان من المتوقع طرحه في الأسواق أواخر شهر نيسان/أبريل المقبل، لكن ما حدث قد يؤدي إلى تأجيل المسألة لإشعار آخر.

ويُظهر المستخدم في مقطع الفيديو، الهاتف في الحالتين، تارة عند طيّه، وعند فتحه تارة أخرى، لكن ما يظهر جليًّا هو تجعد واضح أسفل منتصف الشاشة الكبيرة، ولا ندري كيف حصل المستخدمون على الهاتف، وجربوا خاصية الطي لمدة طويلة، وهل النسخة المعروضة في الفيديو، هي الإصدار المبدئي للهاتف، أو هي النسخة ذاتها المزمع طرحها في الأسواق؟

وحسب التقارير المنشورة في هذا الصدد، واجهت شركة سامسونغ بعض العقبات ليخرج هذا المنتج للنور، كما اختبرت آلية طي الهاتف لأكثر من 200 ألف مرة؛ ما يعني تأكدها من مطابقة المنتج للمواصفات من جهة القوة والمتانة.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير صحيفة بلومبيرغ، إلى ظهور هذه المشكلة بشكل واضح، بعد طي الشاشة حوالي 10 آلاف مرة؛ما جعل عمالقة التكنولوجيا يفكرون في تقديم بدائل مجانية تعوّض عيب الشاشة للعملاء بعد طرحها الهاتف.

ودون الخوض في تفاصيل ومزايا الهاتف، ليس من الواضح ما إذا كان الطي هو السبب في تلف الشاشة، أم أن هناك أسبابًا أخرى، لكن المتفق عليه أن الجهاز رائع بكل المقاييس.