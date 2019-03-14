كيف تؤمّن بصمة وجهك بشكل أكبر على غلاكسي S10؟

انتقدت تقارير عديدة، سهولة خداع بصمة الوجه، في هواتف سامسونغ غلاكسي S10 الجديدة، حيث تخلت الشركة بعض الشيء عن ميزة خاصة بالكاميرا الأمامية، والتي كانت تقدم مستوى حماية مميز لبصمة الوجه، على متن هواتف غلاكسي S السابقة، وذلك في سبيل توسيع حجم الشاشة، ما يجعل بصمة الوجه، أسهل في الخداع، باستخدام صورة فوتوغرافية أو فيديو.

ولكن هناك ميزة داخل إعداد بصمة الوجه، تحمل اسم Faster Recognition، والتي تساعد المستخدم على فتح شاشة هاتفه بسرعة وسهولة، حيث إن الهاتف لا يتوخى الحذر في مسح الوجه الذي يظهر أمامه إن كان هو وجه الشخص الحقيقي، مالك الهاتف، أم أنه مجرد صورة رقمية لوجهه.

لذلك مع غلق تلك الميزة السابقة، تكون عملية مسح وجه المستخدم أكثر حذرًا، حيث إنها قد تكون بطيئة بعض الشيء، ولكن ستصعب إمكانية خداع الكاميرا الأمامية بصورة رقمية.