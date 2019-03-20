بعد غياب 4 سنوات.. ”أبل“ تطلق جيلًا جديدًا من ”آيبود تاتش“

نشر موقع ”ديجيتال تريندس“ التقني تقريرًا جديدًا يتوقع فيه قيام شركة ”أبل“ بإطلاق جهاز آيبود تاتش جديد، بعد غياب 4 سنوات منذ آخر إصدار طرحته الشركة من جهازها الموسيقي الشهير.

وأشار التقرير إلى أن المزايا المتوقعة ستكون معالج A10 Fusion أو A11 Bionic، مما سيقدم للجهاز الجديد قدرة معالجة عالية ستسمح له بتشغيل أحدث تطبيقات iOS، وذلك يجعل منه خيارًا مثاليًا للأطفال ليستمتعوا بتطبيقاتهم المفضلة والموسيقى دون الحاجة إلى شريحة اتصال.

يذكر أن ”أبل“ أوقفت إصدار جميع أجهزة آيبود في 2017، وبالتالي طرح إصدار جديد من iPod Touch في هذا التوقيت سيعتبر محاولة موفقة من جانب أبل لاستهداف عشاق الموسيقى، خاصة مع ازدهار سوق الخدمات الموسيقية مثل أبل ميووزك وسبوتيفاي وغيرهم.