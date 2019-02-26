خدمة جديدة من ”أبل“ تصل أجهزة ”غوغل هووم“ قريبًا

كشف تحديث جديد لتطبيق إدارة التحكم في أجهزة غوغل الذكية Google Home عن استعداد شركة أبل لتقديم خدمتها الموسيقية Apple Music لمستخدمي أجهزة غوغل الذكية.

وأوضح التحديث الجديد أن خدمة أبل الموسيقية تحاول توسيع مدى انتشارها على مستوى المستخدمين، إذ إن هذه الخطوة تأتي بعد القيام بتقديم خدمتها Apple Music إلى أجهزة أمازون Echo.

وأشار القارئ ”جاسون“ على موقع ماك رامورز أن اسم خدمة أبل الموسيقية ظهر له داخل التطبيق الخاص بـ“غوغل هووم“، ولكن الخدمة عند الضغط عليها لا تقدم أي شيء.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الميزة الجديدة خلال الأشهر المقبلة سواء خلال مؤتمر أبل للمطورين WWDC 2019 أو خلال مؤتمر الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر المقبل.