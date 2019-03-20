خبراء: غالبية تطبيقات ”أندرويد“ المضادة للفيروسات عديمة الفائدة 

اختبر خبراء الأمن 250 تطبيقًا مختلفًا لمكافحة الفيروسات في متجر غوغل ”بلاي ستور“ ووجدوا أن ثلثي هذه التطبيقات كان عديم الفائدة.

وتم إجراء الدراسة بواسطة شركة AV-Comparatives ومقرها النمسا.

وقام الخبراء بتجربة التطبيقات على هواتف مليئة بـ 2000 نوع مختلف من البرامج الضارة، ووجدوا أن 80 فقط منها تمكنت من اكتشاف تلك الفيروسات بنجاح.

ويبدو أن بقية تطبيقات مكافحة الفيروسات اكتشفت أقل من 30٪ من التهديدات، أو أعطت مجموعة من النتائج الخاطئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندرياس كليمنتي: ”على الرغم من أن عدد تطبيقات الأمان لنظام أندرويد في السوق قد زاد منذ العام الماضي، إلا أن اختبارنا يوضح أن نسبة قليلة من التطبيقات المتاحة ستوفر بالفعل حماية فعالة“.

وأضاف: ”في العام الماضي، فشل ثلث تطبيقات الأمان التي اختبرناها في اكتشاف حتى 30٪ من عينات البرامج الضارة، وفي هذا العام ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من الثلثين“.

وكانت التطبيقات التي تمكنت من اكتشاف جميع الفيروسات بنجاح من الأسماء الكبيرة مثل:Kaspersky و AVG و McAfee وغيرها.