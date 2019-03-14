تحقيق أمريكي حول مشاركة بيانات مستخدمي فيسبوك مع مصنعي هواتف

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“، أن المدعين الفيدراليين، يقومون بإجراء تحقيق جنائي حول صفقات بيانات فيسبوك مع كبرى شركات تصنيع الإلكترونيات، بحسب أسوشييتد برس، اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة، إن هيئة محلفين كبرى في نيويورك استدعت معلومات من شركتين على الأقل تشتهران بتصنيع هواتف ذكية وأجهزة أخرى (لم تسمهما)، نقلًا عن شخصين مجهولي الهوية على دراية بالطلب.

وأشارت إلى أن الشركتين كانت لديهما شراكات مع بيانات فيسبوك، مما أتاح لهما الوصول إلى المعلومات الشخصية لمئات الملايين من المستخدمين.

من جهتها، اعتبرت فيسبوك أن تلك الصفقات جهود غير ضارة لمساعدة صانعي الهواتف الذكية على توفير ميزات فيسبوك للمستخدمين قبل أن يكون للشبكة الاجتماعية تطبيق خاص بها.

وذكرت نيويورك تايمز، أنه ليس من الواضح متى بدأ التحقيق أو بالضبط ما الذي يركز عليه، فيما لم تستجب إدارة فيسبوك لطلب التعليق على المعلومات الواردة في التحقيق، بحسب أسوشييتد برس.