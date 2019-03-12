”أوبو“ تكشف عن عائلة هواتف جديدة كليًا

كشفت شركة ”أوبو“ عن عائلة هواتف جديدة تحمل اسم Reno، وذلك من خلال تغريدة نشرها مدير العلاقات العامة بالشركة، أليكس ماك غريغور، أرفقها بصورة تحمل الاسم الجديد.

وأشار أليكس في تغريدته إلى أنه قريبًا سيتم الكشف عن تفاصيل أول هواتف تصل إلى الأسواق تحت اسم ”رينو“، وبدأ تغريدته: ”دعونا نغير الأمور أكثر بعض الشيء“.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت الشهر الماضي، خلال مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2019، عن هاتف جديد يحمل تقنية تصوير بـ10 مستويات من التكبير، إلى جانب معالج كوالكوم الأحدث سناب دراغون 855 وبطارية 4065 ملي أمبير، ووعدت بالكشف رسميًا عنه في العاشر من نيسان/أبريل المقبل.

وتعتبر هذه هي العائلة الفرعية الثانية التي تعلن عنها شركة ”أوبو“ بعد عائلتها الأولى Realme، وبدأت العديد من الشركات في الاتجاه إلى الأسلوب نفسه للترويج لهواتفها بإمكانيات تلائم أسواق وجماهير أوسع، باختلاف احتياجاتهم، حيث أن هواوي تمتلك عائلة أونور، وشاومي تمتلك ريدمي وPoco وكذلك فيفو تمتلك iQoo .