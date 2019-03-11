تقنية جديدة من ”أبل“ تمنع الشرطة من تتبع هواتفها

نجحت عملاق التكنولوجيا والهواتف الذكية شركة ”أبل“ في الحصول على براءة اختراع طريقة لتشفير الإشارات المرسلة بين الأبراج المتنقلة وهواتف المستخدمين، لحمايتهم من السلطات.

من المعروف أن بعض قوات الشرطة في المملكة المتحدة تستخدم برنامج تنصت على الأجهزة يعمل على اعتراض موجات الهاتف، ويعرف باسم ”STRINGRAYS“، والذي لم يتم الكشف حتى الآن عن مدى فاعليته أو ما قد يتمكن من الوصول إليه.

تعمل هذه البرامج على خداع الهواتف الذكية من خلال ظهورها كأبراج إرسال خاصة بالهاتف فيقوم بالتواصل معها، وعندها تتمكن الشرطة من تحديد موقع الهاتف والاستماع إلى المكالمات وحتى قراءة الرسائل.

وتقوم تقنية ”أبل“ ببساطة على تخليق رقم تعريفي خاص بالهاتف يطلب عند التواصل مع أبراج الشبكات، وهو ما يجعل الهواتف غير قابلة للتعقب ويحميها من تنصت الشرطة عليها، إلا أن ذلك لن يمنعهم من الوصول إلى الرسائل.

وبينما رحب القائمون على حماية الخصوصية بالتقنية الجديدة مشجعين تطويرها، اعترضت الشرطة وأجهزة الأمن على هذا الإجراء، معللة بأن هذا ”التشفير سيسمح للإرهابيين بالتخطيط للهجمات والتغلب على قدرة الشرطة في تحديد أماكنهم“.

لكن رئيس شركة أبل، تيم كوك، دافع عن التشفير وقال إنّه ”يحافظ على السلامة العامة“.

يذكر أنه في العام 2016، حاربت أبل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بسبب طلبهم الدخول إلى هاتف المتشدد ”سيد فاروق“ المشفر، الذي أطلق النارعلى أربعة عشر شخصًا في سان برناردينو، كما انتقدت التشريع البريطاني الذي يعمل على إضعاف موقف التشفير.

بناء على ما سبق، لا يعرف أحد ما إذا كانت براءة الاختراع الجديدة لشركة ”أبل“، والتي تم تقديمها في عام 2017 ونشرت في فبراير، سيتم استخدامها في التكنولوجيا المستقبلية أم لا.