”آيفون“ يحتوي على سجل سري لكل الأماكن التي زرتها

يتتبع هاتف آيفون الخاص بك، جميع الأماكن التي زرتها دون أن تدرك ذلك، وعلى الرغم من أن إمكانات آيفون الخاصة بالمواقع مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتنقل، لكن تتبع كل حركة يبدو أمرًا أقل جاذبية.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، يحتفظ الهاتف فعليًّا بسجل يضم جميع الأماكن التي قمت بزيارتها أخيرًا، وعدد المرات التي زرتها فيها ومتى قمت بزيارتها، للتعرف على الأماكن المهمة بالنسبة لك.

ووفقًا لشركة ”أبل”، تُستخدم هذه البيانات لتزويدك بخدمات شخصية مثل: التعرف على حركة المرور على سبيل المثال، من خلال معرفة المكان الذي تعيش فيه ومكان عملك، ويمكن توفير معلومات توقيت خاصة تساعدك في تنقلاتك.

ويتم تشفير البيانات وتخزينها على جهازك فقط، وتقول ”أبل“ إنه لن يتم مشاركتها مطلقًا دون موافقتك، بالتالي لن يتمكن أي من الغرباء من الوصول إلى مواقعك المهمة، لكن إذا كنت ترغب في التحقق مما يعرفه جهاز آيفون الخاص بك عن أماكن تواجدك أو مسح السجل أو إلغاء تنشيط النظام تمامًا فإليك ما يجب عليك فعله:

1 قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك

2 انقر على قسم الخصوصية.

3 انقر على خدمات الموقع.

4 انتقل إلى أسفل الصفحة.

5 اضغط على خدمات النظام.

6 انتقل إلى علامة تبويب المواقع المهمة.

7 قم بتسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز المرور الخاص بك.

وبمجرد تسجيل الدخول سترى قائمة طويلة من المدن التي قمت بزيارتها، ويمكنك النقر على كل مدينة على حدة للحصول على تفاصيل أكثر عن المواقع التي زرتها ورؤيتها على الخريطة، ستتمكن أيضًا من معرفة وقت وعدد مرات الزيارة.