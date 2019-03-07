”آبل“ تغير سياسة ”مزعجة“ حول البطاريات

أثارت شركة آبل الجدل بسياستها التي تحظر على مستخدمي آيفون إصلاح بطاريات هواتفهم خارج فروع الشركة، ولكن الآن يبدو أن الشركة قررت تغيير هذه السياسة المزعجة.

وكما هو متوقع تفضل شركة آبل إصلاح جميع أجهزة الآيفون في فروعها الخاصة، بهدف الحفاظ على عائدات صيانة منتجاتها، وربما خوفًا من عبث طرف ثالث بآليات الهاتف، ولذلك ترفض آبل منذ فترة إصلاح الهواتف، لدى طرف ثالث وتلغي ضمان الجهاز، إذا تم استبدال أو إصلاح بطاريته.

ووفقًا لموقع ”أوبر غيزمو“، عادة ما يتوجه مستخدمو هواتف آيفون إلى طرف ثالث لإصلاح البطارية أو أي خلل يصيب الجهاز، بسبب أسعار الصيانة المنخفضة جدًّا مقارنة بالصيانة في متاجر آبل، إلا أنه الآن كشفت وثائق مسربة من داخل الشركة الأمريكية، أن آبل تخطط لإلغاء تلك السياسة التعسفية، ولن تلغي ضمان الجهاز بعد الآن إذا تم استبدال البطارية من قبل طرف ثالث.

وكجزء من سعي آبل لاستقطاب نسبة عالية من المستخدمين الذين يتوجهون إلى متاجر طرف ثالث لاستبدال بطارياتهم بسعر 29 دولارًا فقط، خفضت الشركة سعر استبدال البطارية من 75 إلى 25 دولارًا.