آبل تخفض أسعار بعض هواتف آيفون خارج الولايات المتحدة

تخطط شركة آبل لخفض أسعار بعض هواتف آيفون للمرة الثانية منذ طرح الهاتف في الأسواق قبل 12 عامًا، وذلك من خلال من ربط سعر بيع الأجهزة بالعملات المحلية خارج الولايات المتحدة بدلًا من الدولار الأمريكي المرتفع.

وتعد هذه الخطوة محاولة لتعزيز مبيعات هواتف آيفون، وخاصة في الأسواق الخارجية مثل الصين حيث أدى ارتفاع قيمة الدولار بنحو 10٪ خلال العام الماضي إلى ارتفاع كبير في أسعار منتجات شركة آبل مقارنة بأسعار المنافسين.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عن الخطة، يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن أول تراجع في مبيعات أجهزة آيفون خلال فترة التسوق الرئيسية أثناء العطلات.

وشهدت هواتف آيفون تخفيضًا على أسعارها مرة واحدة من قبل في العام 2007 وذلك بعد وقت قصير من إطلاق الجهاز لأول مرة.

ولم تفصح شركة آبل عن الدول التي ستعدل فيها أسعار أجهزة آيفون، وقد بدأ بائعو التجزئة في الصين تخفيض أسعار آيفون في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن خفضت آبل توقعات مبيعاتها للربع المنتهي في ديسمبر.

وقامت الشركة بتسعير هاتفها الجديد “آيفون XS” ، الذي تم إصداره في شهر سبتمبر الماضي، بـ999 دولارًا، وهو نفس السعر بالدولار الأمريكي كسلفه السابق “آيفون X” الذي تم إصداره في 2017.