تطبيق لكاميرا ”آيفون“ يمحو المضايقات أثناء التقاط الصور (فيديو)

طورت شركة هاليد ”Halide“ تطبيقًا جديدًا يدعى سبكتر ”Specter“، لأجهزة آيفون يمكنه إنشاء صور ساحرة باستخدام الذكاء الاصطناعي بعدة طرق.

ويتيح التطبيق محو السياح، و السيارات، و الأشياء الأخرى المزعجة التي تعترض التقاط الصور.

ويستخدم التطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي لتثبيت الصور طويلة المدى، والتركيز على الجزء الثابت في الإطار، ومحو الأجزاء المتحركة بما في ذلك الأشخاص، وأية أشياء أخرى.

ويمكن للتطبيق التعرف على نوع المشهد الذي يحاول المستخدم التقاطه، وتحسين الصورة.

وفقًا لذلك، فعلى سبيل المثال، يمكنه مزج موجات في صورة الشاطئ لإنشاء تأثيرات جوية تمنح الشعور بالحركة.

وقال سبستيان دي وي، مصمم التطبيق:“يأخذ سبكتر مئات الصور، ويقوم بدمجها معًا“.

ويتمتع التطبيق بالقدرة على تثبيت اللقطات لفترة طويلة من الوقت، حيث يبقى مصراع الكاميرا مفتوحًا لمدة تصل إلى تسع ثوانٍ.

وتقول الشركة إن تقنية الذكاء الاصطناعي في ”تثبيت الصورة“ تعني أنها قادرة على إنتاج صور واضحة طويلة المدى دون الحاجة إلى استخدام معدات مثل الحوامل ثلاثية القوائم.

وتسمح المؤثرات الخاصة في التطبيق بالفعل لمخرجي الأفلام في هوليوود بإزالة الأشياء، والأشخاص غير المرغوب فيهم من اللقطات النهائية.

ويتوافر التطبيق في متجر iOS في الولايات المتحدة مقابل 2.99 دولار.