مصنع زجاج ”آيفون“ يستعد لتصنيع الشاشات القابلة للطي   

كشفت شركة كورنينغ للشاشات عن جهودها المكثفة لتطوير شاشات الهواتف القابلة للطي، مؤكدة أن السوق حتى الآن ما تزال وليدة، وهذه الخطوة ستحمل انتعاشًا واسعًا داخل سوق شاشات الهواتف الذكية.

وكشف تقرير نشره موقع ”ماك رامورز“ التقني، أن الشركة الأمريكية تعمل على تطوير نوع من شاشات الزجاج بُسمك 1مم، ويمكنه تحمل الطي حتى 5 مم، وبالتالي فإن تلك الخطوة تعتبر مميزة، ولكن في نفس الوقت هناك مشكلة ستعيق ذلك، فالشاشات المذكورة تعتمد على الدمج بين تقنيات الشاشات المقواه ”Corning Gorilla Glass“ وتقنية ”Willow Glass“ الخاصة بشاشات التلفزيون القابل للف، ولكن تلك الأخيرة تعتمد على وضع الزجاج داخل ملح مصهور، وذلك سيؤثر سلبًا على الأقطاب الكهربية لتشغيل الشاشة.

وأشار جون باين، المدير العام بشركة كورنينغ، إلى أن الشركة تواجه معادلة صعبة أمام الشاشات القابلة للطي، فقي الوقت الذي لابد من تصنيع الشاشات بتقنية تساعدها على الثني بشكل انسيابي مرن، يكون على الشركة أيضًا التأكد من أن تلك الشاشات ستتحمل ظروف الاستخدام اليومي وما قد تتعرض له من سقوط وخدش.

وأوضح باين أن الشركة قد استقبلت مؤخرًا 200 مليون دولار كاستثمار من جانب شركة أبل، والتي تعتمد على زجاج الشركة في تصنيع شاشات آيفون وآيباد، وذلك جزء من هدفها الاستثماري الحالي والذي قيمته مليار دولار، وستفيد استثمارات أبل في عمليات البحث والتطوير التي تجري حاليًا في كورنينغ.