شاهد.. أوضح الصور المسربة لهاتف هواوي P30 القادم

كشفت تسريبات جديدة نشرها موقع ”WinFuture“ التقني، عن تفاصيل إمكانات الهاتف المنتظر من شركة هواوي P30، والذي اتضح أنه سيحمل كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، إلى جانب ظهور تصميم شاشته بوضوح في الصور المسربة الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الهاتف الجديد سيختلف عن هاتف هواوي الأكبر P30 Pro، والذي ظهر في تسريبات سابقة، من حيث الكاميرا الخلفية، فالإصدار ”البرو“ ظهر بكاميرا ذات أربع عدسات، والتي تم تفسيرها بأن إحداها ستكون عدسة رئيسية، والأخيرتين ستكونان للتكبير بعشر مستويات بصرية والتصوير بزاوية واسعة، بينما الرابعة ستكون لقياس عمق الصورة Time of Flight، لصنع صور البورتريه والاستفادة من تطبيقات الواقع المعزز AR.

كما أوضحت الصور الجديدة المسربة، أن P30 سيأتي بتصميم ”نوتش“ من نوع waterdrop والذي سيمكن هواوي من الاستفادة من مساحة واجهة الهاتف بالكامل، بحيث تتمكن من إفساح مساحة كبيرة للشاشة، بينما لن تحتاج لوضع حواف كبيرة لوضع الكاميرا السيلفي في أعلى منتصف الهاتف.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن عائلة هواتف P30 الجديدة خلال حفل تقيمه الشركة في باريس يوم 26 من مارس/آذار المقبل.