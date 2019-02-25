هاتف هواوي ”مايت اكس“ القابل للطي.. المواصفات والسعر القياسي

حطمت مجموعة ”هواوي“ الصينية الأسعار القياسية للهواتف الذكية بهاتفها الجديد القابل للطي والذي يبلغ ثمنه 2500 دولار متجاوزًا بكثير أغلى هواتف أبل وسامسونغ المنافسين الرئيسين للشركة الصينية.

ويعتبر هاتف ”هواوي“ ردًّا على ”سامسونغ“ الأولى عالميًّا في مجال الهواتف الذكية، والسباقة في طرح أنموذجها الخاص من الهواتف القابلة للطي.

ويعمل هاتف ”هواوي“ بتقنية الجيل الخامس ”5 جي“ تحت اسم ”مايت اكس“، وعرض الأحد عشية انطلاق المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة في برشلونة.

وقال ريتشارد يو المسؤول في الشركة التي تتّخذ من شنجن مقرًّا لها ”عمل مهندسونا على هذه الشاشة لأكثر من ثلاث سنوات“.

وسيطرح هذا الهاتف في السوق في منتصف العام. وأقرّ يو بأن ”السعر مرتفع، لكننا نقوم بما في وسعنا لتخفيض التكلفة“.

وتمتدّ الشاشة الأمامية للهاتف القابل للطي على 16.8 سنتيمتر وتنخفض مساحتها قليلًا في الخلف مع 16 سنتيمترًا. وفي حال بُسطت الشاشتان يتحوّل الهاتف إلى جهاز لوحي مع شاشة تغطّي 20.3 سنتيمتر.

ولم يتوان ريتشارد يو عن مقارنة هذه النسخة الجديدة من إنتاج ”هواوي“ مع هاتف ”غالاكسي فولد“ الذي قدّمته ”سامسونغ“ الأربعاء في سان فرانسيسكو، الأصغر والأكثر سماكة من ”مايت اكس“.

وقال يو ”ليس هذا الهاتف متماشيًا مع النسخة الأولى من الجيل الجديد +5 جي+ بل مع تلك المقبلة أيضًا“، مشيرًا إلى أن الهاتف يمتثل لمعايير المرحلة الأولى من شبكة الاتصالات الجديدة هذه وتلك اللاحقة أيضًا.

ويعلّق القطاع آمالًا كبيرة على الهواتف القابلة للطيّ التي يرى فيها منتجات جديدة من شأنها إنعاش السوق التي تراجعت بأكثر من 4 % في 2018.

وأشار ريتشارد يو إلى أن مبيعات ”هواوي“ التي تخطتّ ”أبل“ لتحتل المرتبة الثانية في القطاع بلغت أكثر من 200 مليون وحدة العام الماضي، مقابل 150 مليونًا سنة 2017.