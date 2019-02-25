شاهد.. هاتف ”إل جي“ الجديد بدون لمس (فيديو)

كشفت شركة ”إل جي“ عن هاتفها المنتظر LG G8 ThinQ، الذي كانت تشوّق العالم إليه بأنه سيكون مستقبل الهواتف الذكية التي لن تحتاج إلى لمس شاشته كي تتعامل معه، وهذا بالفعل ما قدمته الشركة من خلال ميزة Air Motion.

يأتي الهاتف بشاشة 6.1 بوصة من نوع OLED، ليكون أول هاتف من عائلة هواتف ”إل جي G“ يكسر قاعدة شاشات الـ LCD، بدقة وضوح 3120*1440 بيكسل بتوزيع بيكسلات 564 بيكسل في البوصة الواحدة، مع تقديم أقصى مستوى من السطوع 600 نقطة ضوئية، كما أنها مزودة بتقنية تقوم بتغيير طريقة وتدريجات عرض الألوان تلقائيًا بحسب ما يتم عرضه على الشاشة، فالفيديوهات تدعم تقنية HDR، بينما الأفلام فتدعم تقنية HDR10.

كما ضمنّت ”إل جي“ شاشتها المميزة بتقنية Crystal Sound، التي تقوم على استخدام مولدّات للحركة أسفل سطح الشاشة لتوليد الأصوات، بالتالي سيخرج الصوت مميزًا وقويًا، إلى جانب وجود سماعة في الحافة السفلى من الهاتف من نوع BoomBox Speaker، وهي ميزة قدمتها الشركة من قبل مع الجيل السابق G7، بالإضافة إلى تقنيتي الصوتيات المميزة DTS:X 3D لتقديم تجربة صوتية محيطية مميزة وDAC لرفع درجة قوة وعمق الصوت، مما يقدم تجربة صوتية مميزة لك مع مشاهدة مختلف أنواع المحتوى على هاتفك.

خرجت الشركة عن السرب الطائر في فضاء موضة الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات من خلال تقديم كاميرا خلفية مزدوجة بعدستين، 16 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة 107 درجات وفتحة عدستها f/1.9 ، والثانية 12 ميجابكسل بزاوية 78 درجة بفتحة عدسة f.1.5، ومزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحليل اللقطة التي يتم تصويرها لاقتراح بعض المؤثرات البصرية عند التصوير اعتمادًا على الظروف المحيطة.

وبالإضافة إلى ذلك تضيف إل جي ميزة Video Portrait، التي تسمح لك بتصوير مقطع فيديو مع تمويه الخلفية والتركيز على عنصر بعينه خلال التصوير عبر الاعتماد على تقنية إل جي Dual FoV، وكذلك تتيح إمكانية التصوير في الوضع الليلي Night View، والذي يعتمد على دمج 10 صور لنفس اللقطة معًا في صورة واحدة للخروج بأفضل مستوى إضاءة وأدق تفاصيل ممكنة.

أما على الجانب الأمامي للهاتف، فإنه مزود بكاميرا 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 وزاوية تصوير 80 درجة، وتقول عنها الشركة إنها تستطيع قياس المسافة بينها وبين العناصر التي أمامها بدقة مسافة تصل إلى ملليمتر واحد، وبجانبها عدسة مخصصة لقياس عمق الميدان في الصورة بتقنية توقيت الطيرات Time of Flight أو ما يُسمى ToF، وهي عدسة أطلقت إل جي عليها اسم Z Camera، التي تعتمد على قياس البُعد بينها وبين بقية العناصر التي أمامها، واستخدمتها الشركة لتقديم مزايا متعددة مثل Air Motion والتي تجعلك قادرًا على التحكم في مستوى الصوت والتقاط صورة لشاشة هاتفك والرد على المكالمات كل ذلك بحركة يدك أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى ميزة بصمة اليد Hand ID، التي اعتمدت الشركة على Z Camera كذلك لتقديمها، حيث تقوم الكاميرا ببث أشعة تحت الحمراء IR نحو الأوعية الدموية داخل كف اليد للحصول على صورة للهيموجلوبين داخلها، وعندها تنعكس تلك الأشعة بصورة واضحة لأوعيتك الدموية في يدك وترتيبها، ما يجعلها بصمة مميزة لجسمك وبالتالي لهويتك.

وكبقية الهواتف هذا العام، يحمل الهاتف الجديد معالج سناب دراجون 855 وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، مع إمكانية استخدام كروت ذاكرة خارجية تصل إلى 2 تيرابايت، كما أن الهاتف يعمل ببطارية 3500 مللي أمبير، ومزود بالجيل الخامس من البلوتوث وNFC ومخرج شحن USB-C.