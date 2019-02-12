غوغل تختبر ميزة استخدام الكاميرا للتنقل في الشوارع بـ“خرائطها“ (صور)

بدأت شركة ”غوغل“ تطبيق ميزتها الجديدة الخاصة بإظهار الاتجاهات في صورة افتراضية داخل تطبيق الخرائط Maps، باستخدام الكاميرا في هواتف المستخدمين بتقنيات الواقع المعزز Augmented Reality، ولكن ذلك بشكل تجريبي على عدد محدود من المستخدمين.

ووفقًا لما نشره موقع جريدة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، فإن تطبيق خرائط غوغل يجرب أكثر من طريقة لتطبيق فكرة الـAR، فبعض مطوري غوغل استعانوا بوضع خط أزرق على الطريق الذي يسير فيه المستخدم داخل شاشة هاتفه، والبعض الآخر وضع شخصية عامل توصيل البيتزا داخل الشاشة أمام المستخدم في شاشته، لكن في تلك الحالتين وجد المطورون أن المستخدمين سينظرون إلى هواتفهم بشكل مبالغ فيه خلال سيرهم، ما سيشكل خطورة عليهم.

ولكن مجموعة أخرى من مطوري غوغل لجأوا إلى فكرة إظهار أسهم زرقاء عملاقة لتوجيه المستخدمين باستمرار، ولكن إذا استمروا في التحديق في هواتفهم لفترة طويلة خلال سيرهم، يظهر إشعار يتبعهم ويطالبهم بالتركيز في الطريق أمامهم.

وعندما يبعد المستخدم عينيه عن الخريطة في شاشة هاتفه، ترجع واجهة التطبيق لشكل الخرائط التقليدي المسطح ثنائي الأبعاد، وعندما يرفع هاتفه أمام وجهه يظهر في صورة بيئة AR والتي تظهر الإشارات الإرشادية على الواقع الحقيقي الذي أمامه.

ويقول تقرير الصحيفة الأمريكية: إن تطبيق الخرائط عندما يقومون بفتحه يطلب منهم توجيه كاميرا هواتفهم إلى البيئة المحيطة بهم، بحثًا عن علامات ومتاجر مميزة حولهم؛ للتعرف على موقعهم الجغرافي بشكل دقيق، وذلك يستغرق ثواني ليتعرف على الموقع بشكل واضح.

وعلّقت غوغل بأن فريقها ما زال يعمل على تطوير الميزة الجديدة، ولم يتم وضع حيز زمني لوصولها للمستخدمين بعد، على الرغم من أنه مر قرابة عام على الكشف عنها لأول مرة في مؤتمر غوغل للمطورين GDC 2018، مايو الماضي.