”أوبو“ الصينية تكشف عن تقنية تصوير خيالة (فيديو)

أعلنت شركة ”أوبو“ الصينية، عن تقنية تصوير جديدة ستدفع بها كأحد أوراق لعبها الرابحة هذا العام في سوق الهواتف، وهي تعتمد على تقديم 10 مستويات من التكبير البصري بحيث لا تخسر جودة الصورة عند تكبير المشهد بشكل زائد.

Another first. ????

Our 10x Lossless Zoom, in action. ???? RT if you’re ready to #GetCloserWithOPPO???? ????: Brian Shen, OPPO VP pic.twitter.com/euZN67Xm3i — OPPO (@oppo) February 19, 2019

وقالت الشركة، خلال مؤتمرها الصحفي المنعقد على هامش مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2019، إن ”الكاميرا الجديدة تعتمد على 3 عدسات، الأولى رئيسية بدقة 48 ميجابكسل والثانية عدسة تصوير بزاوية واسعة للغاية، والثالثة عدسة مخصصة لتكبير المشاهد“.

واعتمدت الشركة على أن عدستيها الرئيسية والمخصصة للتكبير تحملان ميزة الثبات البصري OIS، الذي يقدم درجة ثبات أفضل بنسبة 73% من الكاميرات ذات الخمس مستويات من التكبير البصري، لكن في الوقت نفسه نجحت ”أوبو“ في الحفاظ على مستوى سُمك العدسة منخفضًا ليضاهي 6.7 مم فقط، وذلك عبر الاعتماد على منشور بصري يقوم بكسر الضوء عند وصوله لعدسات الكاميرا، ومن ثم قامت بابتكار تصميم جديد للعدسة المكبرة، حيث قامت بقطعها طوليًا من الجانبين بتقنيتها D-Cut.

وكشفت الشركة الصينية عن هاتفها المقبل الذي سيقدم خدمات الجيل الخامس للهواتف إلى العالم عبر العمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 855، لكنها لم تعلن موعد وصوله إلى الأسواق أو اسمه التجاري، في حين وعدت بأن يصل الهاتف الذي سيحمل كامرتها المتطورة بحلول النصف الثاني من العام الجاري.