”أوبو“ الصينية تكشف عن تقنية تصوير خيالة (فيديو)

أعلنت شركة ”أوبو“ الصينية، عن تقنية تصوير جديدة ستدفع بها كأحد أوراق لعبها الرابحة هذا العام في سوق الهواتف، وهي تعتمد على تقديم 10 مستويات من التكبير البصري بحيث لا تخسر جودة الصورة عند تكبير المشهد بشكل زائد.

Another first. ????

Our 10x Lossless Zoom, in action. ????

RT if you’re ready to #GetCloserWithOPPO????

????: Brian Shen, OPPO VP pic.twitter.com/euZN67Xm3i

— OPPO (@oppo) February 19, 2019