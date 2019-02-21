”سامسونغ“ تكشف النقاب عن 4 هواتف جديدة في عائلة ”غلاكسي S10“ (صور)

كشفت شركة ”سامسونغ“ النقاب عن عائلة هواتفها الجديدة (جلاكسي S10) والتي تتضمن 4 هواتف جديدة، لتكون هذه المرة الأولى التي تضيف الشركة فيها هاتفين جديدين إلى عائلتها الجديدة من سلسلة (جلاكسي S).

واعتادت ”سامسونغ“ كل عام إصدار هاتف S““ الجديد وبجانبه النسخة ”البلس“ ولكن هذا العام هناك (S10e) كإصدار منخفض التكلفة، وإصدار (S10 5G) بإمكانيات فائقة.

ويأتي الإصدار الكبير من الهاتف الجديد جلاكسي (S10 بلس) بشاشة 6.4 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بمعدل عرض 19:9 بمستشعر البصمة داخل الشاشة بتقنية Ultrasonic الموجات فوق الصوتية.

كما جاء الإصدار الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، 12 ميغابكسل، وزاوية تصوير واسعة 77 درجة، و12 ميغابكسل عدسة للتكبير، وعدسة 16 ميغابكسل بزاوية تصوير واسعة جدًا 123 درجة Ultra Wide، وكاميرا أمامية مزدوجة 10 ميغابكسل والثانية 8 ميغابكسل لالتقاط عمق الصورة وألوان RGB، إلى جانب العمل بمعالج بروسيسور سناب دراجون 855، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف الجديد ببطارية 4100 مللي أمبير، كما يقدم تقنيات بلوتوث 5، WiFi 6.0، وفتحة فتحة سماعات 3.5 مم ومخرج لنقل البيانات والشحن USB-C.

بينما يأتي الإصدار العادي من هاتف (غلاكسي S10) بشاشة 6.1 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بدقة وضوح QHD+ بمعامل عرض 19:9 بمستشعر بصمة Ultrasonic داخل الشاشة، وسيعمل بنفس الكاميرا الخلفية للإصدار ”البلس“، إلى جانب كاميرا سيلفي مفردة 10 ميغابيكسل، كما سيقدم نفس إمكانيات هاتف ”البلس“ من حيث الذاكرة العشوائية والمعالج، ويعمل ببطارية سعتها 3400 مللي أمبير.

أما عن الإصدار منخفض التكلفة (جلاكسي S10e) فسيأتي الهاتف شاشة 5.8 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+، ومستشعر البصمة سيأتي على الحافة الجانبية من الهاتف وليست داخل الشاشة، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

وأرادت سامسونغ أن تحافظ لمستخدميها على الأداء القوي فزودت الهاتف بمعالج سناب دراغون 855، وكاميرا خلفية ثنائية 12 ميغابكسل رئيسية بفتحة عدسة متغيرة من حيث اتساع فتحتها f/2.4 – f/1.7، وكاميرا ثانية 16 ميغابكسل بفتحة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة، إلى جانب الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابكسل، وسيعمل الهاتف ببطارية سعتها 3100 مللي أمبير.

كما قدمت شركة سامسونغ إصدارًا مختلفًا كليًا من هاتفها S10، وهو غلاكسي S10 5G والذي يدعم العمل بشبكات الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول، 6.7 بوصة بشاشة من نوع Dynamic AMOLED بدقة 1440p+، إلى جانب العمل بمعالج سناب دراغون 855، وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، و256 غيغابايت ذاكرة داخلية، إلى جانب كاميرا خلفية بأربع عدسات.

وستكون العدسة الرئيسية 12 ميغابكسل بميزة التركيز التلقائي Dual Pixel AF وفتحة عدسة متغيرة F/2.4 وF/1.5، أما الثانية والثالثة فستكون بدقة 12 ميغابكسل مزودة بمستويين من التكبير، وكلاهما مزود بميزة الثبات البصري OIS، والرابعة 16 ميغابكسل عدسة للتصوير الواسع بزاوية 123 درجةـ

وستدعم الكاميرات بمستشعر ToF للاستمتاع بمزايا متعددة مزايا مثل التقاط صور 3D، أما الكاميرا السيلفي فدقتها 10 ميغابكسل وسيكون حجمها أكبر من وضعها بالإصدارات السابقة لأنها تحمل مستشعر ToF أو Time of Flight أو ميزة توقيت الطيران اللي تعتبر رئيسية في استخدام تقنيات الواقع المعزز AR.

وستكون البطارية بسعة 4500 مللي أمبير، والجهاز مزود بتقنيات شحن سريع Super Fast Charging بقوة 25 وات، وشحن لاسلكي سريع Fast Wireless Charging 2.0، إلى جانب ميزة الشحن العكسي PowerShare.

وستتوفر الهواتف الثلاثة، جلاكسي S10 بلس وجلاكسي S10 وجلاكسي S10e، بأسعار تبدأ من 999 دولار و899 دولار و749 دولار للطلب المسبق بداية من 21 فبراير الجاري، بينما سيتوفر إصدار 5G للطلبات المسبقة في الفترة بين مارس ويونيو وعندها سيتم الكشف عن سعره.