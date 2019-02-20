سامسونغ تكشف عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold (صور)‎

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold، الأول من نوعه من الشركة، والذي يقدم جهازين في جهاز واحد، فهو عند طيه يتحول إلى هاتف صغير، وعند فتحه ستجد أنك تحمل بين يديك جهاز تابلت بشاشة كبيرة.

يحمل الهاتف الجديد شاشة صغيرة 4.6 بوصة، وعندما يتم فتح الهاتف سيحمل شاشة 7.3 بوصة، ويتيح الهاتف من خلال واجهة استخدامه أن تقوم بفتح 3 تطبيقات في نفس الوقت على الشاشة الكبيرة، وبالتالي يمكنك إنجاز المزيد في أكبر مساحة ممكنة، كما تستطيع الاختيار بين الثلاثة ممن يحتل المساحة الكبرى.

ويأتي الهاتف الجديد بـ6 كاميرات: ثلاثة على الجانب الخلفي، واثنتان داخل الشاشة الكبرى، وكاميرا واحدة موجودة على الجانب الأمامي للهاتف عندما تستخدمه كموبايل، وسيكون في هذه الحالة لديك ثلاث كاميرات سيلفي: اثنتان في الشاشة الداخلية وأخرى في الخارجية.

يحمل الهاتف بطارية عملاقة 4380 مللي أمبير بحيث تنقسم إلى بطاريتين؛ كي يتمكن المستخدم من طي الهاتف بحرية مع تقديم سعة بطارية عملاقة في نفس الوقت.

ونظرًا لإمكانياته المتطورة، فإن الهاتف الجديد سيبدأ سعره من 1980 دولارًا، ويمكن للمستخدمين حجزه بداية من 26 أبريل/نيسان المقبل.