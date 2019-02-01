سامسونغ تشوّق العالم إلى هاتفها القابل للطي بهذا الفيديو

نشرت شركة سامسونغ فيتنام فيديو تشويقيًا يكشف الغطاء عن العديد من الأجهزة المستقبلية، من بينها الهاتف القابل للطي المنتظر إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر برشلونة للموبايل، الشهر المقبل.

ووفقًا لما ورد على موقع ذا فيرج التقني، فإنّ الشركة قامت بمسح مقطع الفيديو، ولكن نجحت العديد من المواقع في تحميله ونشره، إذ يكشف الغطاء عن مجموعة من التقنيات والأجهزة التي تظهر لأول مرة على الإنترنت ومن بينها جهاز الشركة القابل للطي، والذي كشفت عنه لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكانت الشركة قد كشفت خلال مؤتمرها للمطورين SDC 2018، أن الجهاز المنتظر سيكون بشاشة موبايل حجمها 4.58 بوصة بدقة وضوح 1960*840 بوصة، وعند فتحه واستخدامه كتابلت ستكون شاشته بحجم 7.3 بوصة بدقة وضوح 1536*2150 بوصة.

والمثير للإعجاب أن الفيديو يكشف عن شكل جهاز سامسونغ القابل للطي، وتحمله فتاة تقوم بفتحه لتستخدمه كتابلت، بعد أن كانت تستخدمه كموبايل، وفي نفس الوقت يظهر الفيديو أحد رسامي الوشم على الجسم يستخدم جهاز تابلت سامسونغ بشاشة كبيرة لا تحيط بها أي حواف، ولكن من المرجح أن يكون هذا الجهاز مختلفًا عن الجهاز القابل للطي الذي ستطرحه الشركة هذا العام.

ومن المنتظر أن تخرج إلى النور مجموعة جديدة من هواتف سامسونغ في حفلها الذي ستقيمه يوم 20 فبراير الجاري، وتتضمن عائلة غالاكسي S10 الجديدة، إلى جانب توقعات تشير إلى وجود هاتف يحمل اسم كودي Beyond X والذي سيحمل 6 كاميرات وشاشة 6.7 بوصة، بالإضافة إلى كونه يدعم استخدام شبكات الجيل الخامس 5G.