بالصور.. تعرف على “غلاكسي M” أحدث إصدارات هواتف “سامسونغ”

كشفت شركة “سامسونغ” الكورية، النقاب عن جيل جديد من الهواتف التي تحمل اسم “غلاكسي M”، وذلك في صورة هاتفين جديدين هما (M10 وM20).

وتستهدف الشركة بعائلة هواتفها الجديدة جمهور فئة الهواتف منخفضة التكلفة، التي تستحوذ عليها شركات مثل “أوبو” و”شاومي”، وتغزو أسواقًا مثل الهند والصين والدول النامية.

ووفقًا لما نشره موقع “انجادجيت” التقني، فإن هاتف “غلاكسي M10” يأتي بشاشة 6.2 بوصة بدقة وضوح HD+، إلى جانب تصميم شاشة يحمل نوتش Infinity-V، الذي يحمل الكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات ومستشعرات الإضاءة المحيطة والمسافات، إلى جانب بروسيسور Exynos 7870 ورامات 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 16 أو 32 جيجابايت، وكاميرا سيلفي 5 ميغابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميغابكسل أساسية، و5 ميغابكسل كعدسة بزاوية رؤية واسعة للغاية، إلى جانب بطارية 3450 مللي أمبير.

أما الهاتف الآخر الأعلى من حيث الإمكانيات والسعر، “غلاكسي M20″، يأتي بشاشة 6.3 بوصة بدقة وضوح FHD، إلى جانب تصميم شاشة يحمل نوتش Infinity-V، والذي يحمل الكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات ومستشعرات الإضاءة المحيطة والمسافات، إلى جانب بروسيسور Exynos 7905 ورامات 3 أو 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 أو 64 غيغابايت، وكاميرا سيلفي 5 ميغابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميغابكسل أساسية، و5 ميغابكسل كعدسة بزاوية رؤية واسعة للغاية، وبطارية 5000 مللي أمبير ومزودة بميزة الشحن السريع.

ويبدأ سعر هاتف “غلاكسي M10” من 112 دولارًا، بينما يبدأ سعر “غلاكسي M20” من 155 دولارًا.