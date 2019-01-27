سامسونغ تعزز بطارية “غالاكسي S10 بلس”

كشف تسريب جديد نشره حساب المدون الشهير Ice Universe على “تويتر”، أن هاتف سامسونغ “غالاكسي S10 بلس”، سيأتي ببطارية عملاقة أكبر بنسبة 17% مقارنة بـ S9″ بلس”.

ووفقًا لما نشره موقع “فاندرويد” التقني، فإن بطارية هاتف “غالاكسي S10″ ستكون بسعة 3500 مللي أمبير، بينما سيأتي S10″ بلس” بسعة 4100 مللي أمبير، أي أكبر مما جاءت به التسريبات الماضية.

وعلى اعتبار أن الهاتف العملاق سيأتي بشاشة 6.4 بوصة، وذلك ليس بفارق كبير عن حجم شاشة “S9 بلس”، وبالتالي فإن الفارق الكبير في حجم البطارية بين الجهازين سيقدم على طبق من ذهب للمستخدمين ساعات إضافية تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات من الاستخدام الحر للهاتف، مع العلم أن الهاتف القادم سيأتي بأحدث معالجات كوالكوم سناب دراجون 855، والذي يوفر أكثر في استهلاك الهاتف للطاقة من سابقه.

وفي الوقت ذاته، تعتبر سعة البطارية المتوقعة لهاتف “غلاكسي “S10 أقل من المتوسط مقارنة بحجم الشاشة الذي سيزيد عن 6 بوصات، وكان من الأفضل على الأقل أن تأتي بطاريته بسعة 3800 مللي أمبير، وستتضح الصورة حول هواتف سامسونغ الجديدة عند وصولها خلال حفل تقيمه الشركة في الـ20 من فبراير/شباط المقبل.