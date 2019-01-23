“سامسونغ” تكشف عن أول شاشة “أوليد4K” في العالم للحاسب المحمول

أعلنت شركة “Samsung Displa”، التابعة لمجموعة سامسونغ، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في صنع أول شاشة “أوليد4K”، ذات الـUHD 15.6 بوصة في العالم، لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ولا تعد الشاشة الجديدة أمرًا غريبًا بالنسبة لأعمال المجموعة الكورية العملاقة، فقد حاصرت السوق بشكل فعال في مجال شاشات أوليد للهواتف المحمولة، وهي تتوسع الآن في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتمتلك شركة Samsung Display 9 منشآت إنتاج في جميع أنحاء العالم، وهي شركة متخصصة في إنتاج الشاشات عالية الجودة.

وتقدم شاشات أوليد العديد من المزايا أكثر من شاشات LCD وستكون مناسبة تمامًا لأجهزة الكمبيوتر المحمول الفاخرة.

وتشير شركة سامسونغ إلى أن هذه الشاشة تلبي دقة ألوان بالغة للغاية وتتوافق بشكل كامل مع تقنية التصوير HDR.

وتتميز الشاشة أوليد بمستوى سطوع يتراوح من 0.0005 إلى 600 nits ونسبة تباين ديناميكية تبلغ120.000:1.

وعند مقارنتها بشاشات LCD فإن اللون الأسود يبدو أكثر قتامة 200 مرة واللون الأبيض أكثر سطوعًا بنسبة الضعف.

وستبدأ شركة سامسونغ بإنتاج الشاشة بحلول منتصف شهر شباط/فبراير القادم، الأمر الذي سيستغرق بضعة أشهر قبل وصول المنتجات للسوق.