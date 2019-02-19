بالخطأ.. بث إعلان تلفزيوني يعرض هواتف غالاكسي S10 قبل الكشف عنها رسميًا

قبل إطلاقه رسميًا، ظهرت هواتف سامسونغ غالاكسي S10 وS10 بلس في إعلان تلفزيوني تم بثه دون قصد، على قناة TV 2، وهي أكبر قناة إعلانية تلفزيونية بالنرويج.

وقد أظهر الإعلان، العديد من المزايا المتعلقة بهواتف سامسونغ الجديدة، والتي ستكشف عنها سامسونغ، يوم الأربعاء، في حفلها السنوي Unpacked 2019، وفقًا لما نشره موقع ذا فيرج التقني.

وأوضح الإعلان، الذي رصده أحد قراء موقع ذا فيرج التقني، العديد من مزايا الهواتف المنتظرة، مثل تقنية بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية، وكذلك تصميم الكاميرا الأمامية داخل شاشات الهواتف نفسها بأسلوب Hole-Punch Display، إلى جانب ميزة الشحن العكسي للأجهزة المختلفة والهواتف الذكية Reverse Charging، والتي تتيح شحن الهواتف لاسلكيًا عبر وضعها على ظهر هواتف سامسونغ الجديدة.

كما ظهرت سماعات سامسونغ اللاسلكية Galaxy Buds والتي ظهرت بأنها ستأتي داخل علبة تدعم الشحن اللاسلكي، ويمكن شحنها كذلك بتقنية الشحن العكسي على ظهر هواتف جالاكسي S10.

ووفقًا للعديد من التسريبات التي تناولت تصميم وتفاصيل إمكانيات الهواتف الجديدة، فإن هاتف غالاكسي S10 بلس سيأتي إصداره الأكثر تطورًا بمزايا ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت وذاكرة داخلية 1 تيرابايت بسعر يقترب من 1500 دولار.