هاتف آيفون الجديد سوف يفتقد ميزة رئيسية.. ما هي؟

من المقرر أن ينطلق هاتف آيفون الجديد في وقت لاحق من هذا العام، بينما سيفتقد إلى ميزة واحدة يريدها محبو العلامة التجارية في الجهاز الجديد.

أشارت التقارير إلى أنّ جهاز آيفون 2019، الذي يُعتقد أنه يُسمى آيفون 11، لن يحتوي على منفذ شحن USB-C كبديل لمنفذ Lightning المستخدم في الطرازات الحالية.

ويعتبر منفذ USB-C الموصل القياسي العالمي المستخدم لشحن مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، من هواتف أندرويد إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، حتى أن أحدث جهاز آيباد برو من أبل يحتوي على منفذ USB-C.

ويسمح موصل USB-C لهذه الأجهزة بشحن أسرع بكثير من الإصدارات السابقة، المحتوية على منفذ USB الذي يمكنه التعامل مع كمية محدودة من الطاقة فقط.

ومنذ أن وضعت شركة أبل منفذ USB-C بجهاز آيباد برو في عام 2018 كان العديد من عشاق أبل يأملون أن يحتوي الجيل القادم من أجهزة آيفون هذه التقنية أيضًا.

ولكن أحدث تقرير من الموقع الياباني Macotakara يشير إلى أنّ الشركة ليس لديها نية للتخلي عن منفذ Lightning في آيفون.

ويقول الموقع إنّ أجهزة آيفون 2019 ستأتي بنفس الشاحن 5 وات وكابل Lightning مثل الطرازات السابقة، وينظر البعض إلى هذا على أنه إجراء لتوفير النفقات.

وأصابت هذه الأخبار عملاء أبل بخيبة الأمل، الذين كانوا يأملون في أن يتمكنوا من شحن جميع أجهزة أبل الخاصة بهم بسرعة باستخدام شاحن واحد.

وهناك طرق أخرى لشحن أجهزة آيفون بشكل أسرع، وذلك باستخدام شاحن آيباد 12 وات، على سبيل المثال، أو باستخدام كابل تحويل USB-C إلى Lightning.

ومع ذلك، يبدو أن عملاء أبل يجب أن يظلوا في انتظار أن تأتي هواتف آيفون مزودة بأجهزة شحن سريعة بشكل أساسي.