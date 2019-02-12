آيفون SE 2 يظهر في فيديو جديد بهيكل مغطى بالزجاج (فيديو)

كشف مقطع فيديو جديد نشره موقع ConceptsiPhone عن نموذج تخيلي لجيل جديد من هاتف آيفون SE والذي من المتوقع الكشف عنه هذا العام.

ويستعرض النموذج الذي صممه Gunho Lee، هيكل الهاتف المنتظر مغطى تمامًا بالزجاج، بحيث يسمح لمستخدميه الاستمتاع بميزة الشحن اللاسلكي.

إلى جانب قدومه بميزة النوتش، ونظام تصوير سيلفي متطور يجلب ميزة بصمة الوجه Face ID.

ووفقًا للفيديو، فإن شاشة الهاتف SE 2 ستكون كاملة دون زر الشاشة الرئيسية Home Button، بحيث يتم الاعتماد بشكل كامل على إيماءات اليد Gestures.