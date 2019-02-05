قوة أداء غالاكسي S10 تقترب من أداء آيفون XS‏

كشفت نتائج اختبارات الأداء على موقع الاختبارات GeekBench يوم الأحد الماضي، عن قوّة الأداء المتوقع لهواتف غالاكسي S10 المنتظرة، إذ اقتربت النتائج الخاصة بهاتف غالاكسي S10E أو S10 Lite، والمفترض أن يكون الإصدار الأرخص من سلسلة هواتف سامسونغ هذا العام من أداء سلسلة هواتف أبل آيفون XS.

وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني، فإن النتائج أشارت إلى أن أداء الهاتف اعتمادًا على قوة نواة واحدة حقق 4472 نقطة، و10387 نقطة اعتمادًا على الأنوية المتعددة، في الوقت الذي حقق فيه هاتف آيفون XS عدد نقاط يصل إلى 4821 نقطة بالنواة الواحدة، و11392 نقطة بالأنوية المتعددة.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تحمل هواتف سامسونغ الجديدة معالج الشركة الأحدث Exynos 9820، والذي وفقًا لنتائجه الأولية سيقلص الفارق الكبير في الأداء مع معالج أبل الأخير A12 Bionic.

ولكن من المتوقع أن يحمل هاتف سامسونغ S10E ذاكرة عشوائية تصل إلى 6 غيغابايت، كي يقدّم قوةً وسرعةً وانسيابيةً في الأداء، مقارنة بآيفون، خاصة أن نظام أندرويد يحتاج أن يكون حجم الذاكرة العشوائية كبيرًا ليضمن سرعة وكفاءة الأداء.

ووفقًا للتوقعات، فإن هواتف الشركة الكورية الجديدة ستأتي بذاكرة داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، وستدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث تصاميم الشاشة المقدمة من جانب الشركة وهي Infinity-O والتي ستقدم الكاميرا الأمامية داخل الشاشة ذاتها دون الحاجة إلى نوتش أو الاستعانة بإضافة أي حواف.